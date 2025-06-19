Akyaka’da Çocuk Şenlikleri Gerçekleşti

ÇOCUK ŞENLİKLERİ RENGARENK GÖRÜNTÜLER SUNDU

Kars’ın Akyaka ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Anaokulu tarafından okul öncesi çocuk şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinliğe Kaymakam İsmail Demirtaş, Akyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Karaçöp katıldı. Ayrıca, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve öğrenci velisi de etkinlikte yer aldı.

ÖĞRENCİLER EĞLENCELİ ETKİNLİKLERDE BULUŞTU

Etkinlik sırasında öğrenciler palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı. Aynı zamanda boyama etkinlikleriyle yaratıcılıklarını sergilediler ve gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardılar. Kaymakam İsmail Demirtaş, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, çocukların hazırladığı etkinlikleri inceledi ve onlarla samimi bir şekilde sohbet etti.

ETKİNLİK KEYİFLİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Yüzlerce çocuğun katılım gösterdiği şenlikler, kaymakam ve misafirlerin olumlu geri dönüşleriyle sona erdi. Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından önemi vurgulandı.