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Akyaka’da Çocuk Şenlikleri Renkli Görüntüler

ÇOCUK ŞENLİKLERİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER SUNDU

Akyaka’da düzenlenen okul öncesi çocuk şenlikleri, çeşitli renkli görüntülere sahne oldu. Kars’ın Akyaka ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Anaokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam İsmail Demirtaş, Akyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Karaçöp de öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte yer aldı.

ÖĞRENCİLER OYUNLARLA EĞLENDİ

Etkinlik boyunca öğrenciler, palyaçolarla birlikte keyifli oyunlar oynadı. Ayrıca boyama aktiviteleri düzenlendi ve çocuklar, gönüllerince eğlencenin tadını çıkardı. Kaymakam İsmail Demirtaş, etkinliklere katılan öğrencilerle bir araya gelerek onların hazırladığı etkinlikleri inceledi ve onlarla sohbet etme imkanı buldu.

ETKİNLİKLERİN SONU

Bu eğlenceli etkinlikler, katılımcılar için unutulmaz anlar yaratırken, daha sonra sona erdi. Kars’tan gelen bu sevgi dolu görüntüler, ailelerin ve çocukların mutluluğuna katkı sağladı.

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