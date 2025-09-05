Akyaka’da Genç Astrolog Ölü Bulundu

ASTROLOJİK ÇALIŞMALARDA BİR KAYIP

Muğla’nın Ula ilçesinde, Akyaka Mahallesi’nde bulunan bir apartta ölü bulunan kişinin, genç bir astrolog olduğu belirlendi. 34 yaşındaki Saliha Kılıç’ın vücudunda herhangi bir darp veya yara izi yer almıyor.

DURUMUN FARKINA VARILDI

Akyaka Mahallesi’nde tatil yapan Saliha Kılıç’tan haber alınamaması ve kaldığı odadan gelen kötü kokunun fark edilmesi üzerine, otel çalışanları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemede Kılıç’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla astrologun cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.