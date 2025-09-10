Akyaka’da Jandarma Muhtarlara Eğitim Verdi

JANDARMA MUHTARLAR VE AZALARLA BİLGİ PAYLAŞTI

Kars’ın Akyaka ilçesinde jandarma, muhtarlar ile azalarını siber dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi. Akyaka’da yapılan etkinlikte Kars İl Jandarma Komutanlığı, katılımcılara siber farkındalık eğitimi verdi. Bu eğitimde, 27 köy muhtarı ve azasıyla Siber Farkındalık, oltalama dolandırıcılığı, yasadışı bahis, sosyal medya kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, bankacılık ödeme sistemlerinde dolandırıcılık ve bölgesel tarım ile hayvancılıkla ilgili alet dolandırıcılığı gibi önemli konular üzerinde durdu.

EĞİTİM SONRASI SORULAR YANITLANDI

Jandarma ekipleri, siber dolandırıcılık farkındalık eğitimi sonrasında muhtar ve azaların sorularını yanıtladı. Ayrıca katılımcılara eğitimle ilgili bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı. Bu sayede yerel halkın siber dolandırıcılığa karşı bilinçlenmesi amaçlandı.