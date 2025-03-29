Akyaka’da Kasten Yaralama Suçlusu Yakalandı

ARGE OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Akyaka’da “kasten yaralama” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilere yönelik yürüttüğü operasyonlarla çalışmalarını sürdürüyor. Akyaka ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde jandarma, “kasten yaralama” suçundan aranan bir kişinin yerini tespit etti.

YAKALAMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Jandarma ekipleri, üzerinde “Kasten Yaralama” suçu sebebiyle 1 yıl, 1 ay ve 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiye ulaşarak yakalama gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemler neticesinde, şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.