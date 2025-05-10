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Akyaka’da Sağanak Yağış Zarar Verdi

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Kars’ın Akyaka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bölgeyi olumsuz etkiledi. Yağmur, yaklaşık 20 dakika sürdü ve bu süre zarfında dereler taştı, ahırlar sular altında kaldı. Tarlalar da yağmurdan zarar gördü.

YILDIRIM DÜŞMESİYLE ZARAR GÖRÜLEN CİHAZLAR

Sağanak yağışın yanında yaşanan yıldırım düşmesi, bazı evlerde ciddi hasarlara yol açtı. Özellikle buzdolabı, televizyon ve bilgisayar gibi elektronik eşyalar çalışamaz hale geldi. Akyaka’ya bağlı Şahnalar köyünde yaşayan Mahmut Ağbulak, “Çok korktuk, yıldırım düşmesi sonucu bazı cihazlarımıza yandı. Güvenlik kameramız yandı, modem yandı, monitör yandı. Cihazlarımız kullanılamaz halde, yetkililer geldi, tutanak tuttu” diyerek yaşadığı durumu aktardı.

VATANDAŞLARA UYARI

İlçede yetkililer, vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Akyaka’daki bu durum, yerel halkın endişelerini artırdı.

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