Akyaka’da Sel, Elektronik Cihazlar Zarar Gördü

Akyaka İlçesinde Sel Felaketi

Akyaka’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı ve ahırlar sular altında kalma durumu yaşandı. Kars’ın Akyaka ilçesi yoğun yağışla birlikte zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 20 dakika süren bu kuvvetli yağış, bölgede sele yol açtı. Derelerin taşmasıyla birlikte tarım arazileri de büyük zarar gördü.

Elektronik Eşyalar Etkilendi

Yağışların yanı sıra, bir yıldırım düşmesi sonucunda bazı evlerdeki elektronik eşyalar zarar gördü. Mahmut Ağbulak, Akyaka’ya bağlı Şahnalar köyünde yaşadığı olayı şu şekilde aktardı: “Çok korktuk, yıldırım düşmesi sonucu bazı cihazlarımıza yandı. Güvenlik kameramız yandı, modem yandı, monitör yandı. Cihazlarımız kullanılamaz halde, yetkililer geldi, tutanak tuttu.”

Yetkililer Uyarıyor

Bölgedeki yetkililer, sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu tür olayların tekrarlanmaması için önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor. Akyaka ve çevresindeki durum, hem yerel yönetimler hem de halk için önemli bir konu hâline geldi.