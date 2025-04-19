Akyaka’da Siber Suçlar Etkinliği Yapıldı

BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Akyaka’da gerçekleşen bilgilendirme etkinliğinde, katılımcılara siber suçlar ve dijital güvenlik üzerine kapsamlı bilgiler sunuldu. Etkinlik, Kars İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Özellikle internet ve sosyal medya kullanırken karşılaşılabilecek risklere dikkat çekildi.

KATILIMCILARA DETAYLI BİLGİLER SUNULDU

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyü ortaokulunda, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kars İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe toplam 63 vatandaş katıldı. Etkinlikte Siber Farkındalık, Tarım Aletleri Dolandırıcılığı, Yasa Dışı Bahis, Oltalama, Bankacılık Ödeme Sistemlerinde Dolandırıcılık ve Siber Zorbalık gibi konular hakkında önemli bilgiler verildi. Ayrıca, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar da ele alındı.

SIBER GÜVENLİK KONUSUNDA HATIRLATMALAR YAPILDI

Jandarma ekipleri, etkinlik sırasında vatandaşlara broşürler dağıttı ve siber dolandırıcılık, kişisel verilerin korunması, sosyal mühendislik saldırıları ile güvenli internet kullanımı gibi konularda detaylı açıklamalar yaptı. Katılımcılar, dijital tehditlerin artmasıyla daha bilinçli hale geldiklerini vurgulayarak, benzer bilgilendirme çalışmalarının devam ettirilmesini istediklerini ifade etti. Kars İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların interneti güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için düzenli olarak benzer farkındalık faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.