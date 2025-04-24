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Akyaka’da Tohum Serpme Geleneği Devam Ediyor

GELENEĞİN DEVAMI

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde, elle tohum serpme geleneği yaşamaya devam ediyor. 65 yaşındaki Yaşar Kılıç, evinin önündeki tarım arazisine elle tohum seriyor. Kılıç, elle serpilen tohumun veriminin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu geleneğin kendisine babasından miras kaldığını, ancak tarımda makineleşmenin artmasıyla birlikte önemini yitirdiğini dile getiriyor.

FARKLI BİR YAKLAŞIM

Yaşar Kılıç, “Babam elleriyle tohum serperdi. Biz o zaman gençtik, onlara tohum taşırdık. 1980 yılında amcam tohum makinesi aldı. Ondan sonrada tohum makinesiyle tarlalarımıza tohum serptik. Ama ben evimin önünde bulunan tarım arazisine yine elle tohum serpiyorum” şeklinde konuşuyor.

DAYANIŞMA VE SOSYAL YAPININ GÜÇLENMESİ

Elle tohum serpme geleneği, köylerin sosyal yapısını da güçlendiriyor. Bu dönemde köylüler bir araya gelerek hem tarımsal faaliyetlerini gerçekleştiriyor hem de birlikte vakit geçirerek bir dayanışma örneği sergiliyor.

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