Akyaka’da Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülerle Sona Erdi

UÇURTMA ŞENLİĞİ RENK DOLU GÖRÜNTÜLERLE GERÇEKLEŞTİ

Kars’ın Akyaka ilçesinde gerçekleştirilen uçurtma şenliği, ilginç manzaralara kapı araladı. Akyaka’ya bağlı Esenyayla köyündeki Şehit Bahçeli Erdağı İlkokulu ve Ortaokulu, Bahar Şenlikleri kapsamında etkinlik düzenledi. Bu etkinlik çerçevesinde öğrenciler, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Rüzgarın uygun olması sayesinde uçurtmalar uzun süre havada kalmayı başardı ve gökyüzü adeta bir renk cümbüşü haline geldi.

ÖĞRENCİLERİN EĞLENCESİ DOĞAYLA İÇ İÇE GEÇTİ

Etkinlik boyunca öğrenciler, aileleriyle birlikte hem eğlence dolu anlar yaşadı hem de doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu. Akyaka’da ilk kez düzenlenen bu uçurtma etkinliğinde, öğrencilerin sevinçleri gerçekten görülmeye değerdi. İlk defa uçurtma uçurduklarını dile getiren öğrenciler, bu mutluluğa katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

RENKLER, NEŞE VE HATIRALARLA DOLU BİR ŞENLİK

Şenlik, renk dolu görüntülerle sona erdi ve katılımcılar için unutulmaz anılar biriktirildi. Bu etkinlik, özellikle öğrencilerin neşesi ve uçurtmaların renkleriyle Akyaka’da güzel bir bahar günü yaşanmasını sağladı.