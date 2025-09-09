Haberler

Akyaka’da Yangın Çıktı, Can Kaybı Yok

TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

Muğla’nın Akyaka Mahallesi, dünyaca ünlü Sakinkent’de denizde bir teknede yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ancak olay sırasında teknede bulunan vatandaşlar, tekneyi başarıyla kıyıya çekmeyi başardı.

MÜDAHALE VE CAN KAYBI YOK

Tekne kıyıya çıkarıldıktan hemen sonra, yangın itfaiye müdahalesi olmadan söndü. Teknedeki vatandaşların hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde can kaybı veya yaralanma gerçekleşmedi. Kıyıda yanmaya devam eden tekne ise bir süre sonra kendiliğinden söndü. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Tepki Gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Katar'a yönelik hava saldırısını kınayarak, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Katar'a destek sundu.
Manken Şevval Şahin’in Aracında Sahte Kart

Beşiktaş'ta ünlü manken Şevval Şahin’in aracındaki sahte ‘Resmi Hizmete Mahsustur’ kartı nedeniyle şoförü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

