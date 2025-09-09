Akyaka’da Yangın Çıktı, Can Kaybı Yok

TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

Muğla’nın Akyaka Mahallesi, dünyaca ünlü Sakinkent’de denizde bir teknede yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ancak olay sırasında teknede bulunan vatandaşlar, tekneyi başarıyla kıyıya çekmeyi başardı.

MÜDAHALE VE CAN KAYBI YOK

Tekne kıyıya çıkarıldıktan hemen sonra, yangın itfaiye müdahalesi olmadan söndü. Teknedeki vatandaşların hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde can kaybı veya yaralanma gerçekleşmedi. Kıyıda yanmaya devam eden tekne ise bir süre sonra kendiliğinden söndü. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ediyor.