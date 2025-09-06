Akyavuz Atından Düştü, Arkadaşı Kazandı

Bursa’daki at yarışlarında yaşanan ilginç bir olayda, jokey Mehmet Akyavuz, atından düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bursa Hipodromu’ndaki bugünkü yarışlarda, Akyavuz’un iki numaralı Pencsir isimli atıyla tamamladığı altıncı koşunun ardından atının hafif tökezlemesi sonucu dengesini kaybederek yere düştüğü bildirildi.

DUYGUSAL ANLAR VE MÜDAHALE

Akyavuz, düşüşün ardından bir süre hareketsiz kaldı ve bu durum seyirciler arasında korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyavuz, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde Akyavuz’un durumunun ciddi olmadığı, düşme nedeniyle hafif ezikler oluştuğu ve el parmağının kırıldığı öğrenildi.

YERİNE GEÇEN JOKEYİN BAŞARISI

Akyavuz’un yaralanmasının ardından, sonraki yarışta zorunlu bulunan jokey değişikliği gerçekleşti. Onur Yıldız, Akyavuz’un bineceği Strakhov ile yedinci koşuda yarışa başladı. Yarış sonunda Yıldız, Akyavuz’un yerine geçerek birinci oldu. Yıldız, kazandığı birincilikle hastanedeki arkadaşını da sevindirdi. Yarış sonrası yaptığı açıklamada, “Talihsiz bir kaza sonucu attan düşen Akyavuz’un yerine yarıştım. Kazandığım için hem kendi adıma hem de Akyavuz’un adına mutluyum” dedi.