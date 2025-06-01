Akyazı’da 2 Çocuk Babası Ölü Bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası bir adam, komşusu tarafından evinde ölü bulundu. Ömercikler Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Nadir Utku’dan bir süre boyunca haber alamayan komşusu, endişelenip evine gitti. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren komşu, Utku’yu yerde hareketsiz yatarken buldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, Utku’ya uzun süre kalp masajı uygulasa da maalesef kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Utku’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Bu olayla ilgili inceleme başlatıldı.