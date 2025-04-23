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Akyazı’da Araç Şarampole Uçtu

D140 KARAYOLUNDAKİ KAZA

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D140 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil şarampole uçarak kaza yaptı. Olay anında yaralanan iki kişi için sağlık ekipleri seferber oldu. Dikkat çeken bir detay ise, yaralılardan birinin yaralı bir şekilde sedyede sigara yakmaya çalışmasıydı. Kaza, D140 kara yolu Akbalık mevkiinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, M.K. kontrolündeki 34 MID 081 plakalı otomobil, Adapazarı yönünden Kuzuluk istikametine ilerlerken sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın ardından bölgeye acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kazada yaralanan M.K. ve E.K.’yi kurtarmak için hızlıca çalışmalarına başladı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan iki kazazededen birinin sedyede sigara yakmaya çalışması dikkat çekti.

Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı ve ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve konu ile ilgili incelemeler başlatıldı. Ayrıca, yaralının sedye ile ambulansa taşınırken sigara yakmaya çalıştığı anlar, o an orada bulunan kameralar tarafından kaydedildi. Ekipler, “Sigara yakma” uyarısıyla şahsın elinden sigarayı alarak yere attı.

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