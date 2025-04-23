Akyazı’da Araç Şarampole Uçtu

OTOMOBİL ŞARAMPOLÜNDE UÇTU, YARALILAR KURTARILDI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde D140 kara yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole düştü. Olayda yaralanan iki kişi için ekipler seferber oldu. Dikkat çeken bir şekilde, yaralı durumu olan kişilerden birinin sedyede sigara yakmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Olay, D140 kara yolu Akbalık mevkiinde gerçekleşti.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönünden Kuzuluk istikametinde seyir halindeki M.K. kontrolündeki 34 MID 081 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, kazada yaralanan M.K. ve E.K.’yi kurtarmak için harekete geçti. Araçtan yaralı olarak çıkarılan kazazedelerden birinin, sedye ile ambulansa taşındığı esnada sigara yakmaya çalışması dikkat çekti.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Yaralısının sedyede sigara yakma anları kamera tarafından kaydedildi. Ekiplerin, “Sigara yakma” diyerek sigarayı elinden alarak yere attığı gözlemlendi.