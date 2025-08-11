Akyazı’da Birgün Sineklerinin Ölüm Dansı

SAKARYA’DA HER YIL YAŞANAN DOĞA OLAYI

Sakarya’da temmuz ve ağustos aylarında erginleşen ve Sakarya Nehri’nden çıkarak çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca ‘Birgün’ sineği bu yıl Akyazı ilçesinde görüldü. Her yıl tekrarlanan bu doğa olayı, binlerce sineğin sokak ışıkları etrafında bir araya gelip son anlarını yaşamasıyla dikkat çekiyor. Sakarya Nehri üzerinden uçan bu sineklerin toplu olarak uçuşları, bu yıl da devam etti.

BİR GÜN SİNEKLERİNİN HAYAT DÖNGÜSÜ

Ömürlerinin büyük bir kısmını larva olarak suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecinin ardından Sakarya Nehri’nden çıktılar. Her sene Adapazarı ilçesinde görülen birgün sinekleri, bu yıl Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde gözlemlendi. Gelişimlerini su ortamında tamamlayan bu sinekler, döngülerinin en kritik aşaması olan çiftleşme ritüelini gerçekleştirerek, aydınlatma direklerinin etrafında toplandı.

Her yıl tekrar eden ve birgün sineklerinin kar yağışını anımsatan ‘ölüm uçuşu’, bu sene de görsel bir şölen oluşturdu. Binlerce sineğin ‘ölüm dansı’, Sakarya’nın doğal zenginliği ile uyumlu bir görüntü sunarak izleyicilere eşsiz bir manzara sundu.