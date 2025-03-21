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Akyazı’da Çatı Yangını Korkuttu

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, iki katlı bir evin çatı kısmında yangın olayı meydana geldi. Yangın, Altındere Osmanağa Mahallesi’nde A.Ş.’ye ait olan evin çatısında gerçekleşti ve çatının alev topuna dönmesine neden oldu. Olayın yaşandığı sırada mahalle sakinleri hemen sokağa döküldü.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI

Yangının bacadan kaynaklı olarak çıktığı iddia ediliyor. Alevler, hızla çatının saman dolu kısmına sıçradı. Mahalleli durumu yetkililere bildirdi ve böylece bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürmeyi başardı.

ZARAR GÖREN ALANLAR

Yangında evin çatısının yanı sıra içeride bulunan samanlar da zarar gördü. Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

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