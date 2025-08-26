Haberler

Akyazı’da Çekme Belgeli Araç Durduruldu

Akyazı’da Şüpheli Araç Tespit Edildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, çekme belgeli bir otomobilin başka bir aracın plakasını kullanarak dolaştığı tespit edildi. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İnönü Mahallesi 7005. Sokak’ta devriye görevini sürdürürken şüpheli buldukları Tofaş marka aracı durdurdu.

Plaka Kontrolüyle Suç Ortaya Çıktı

Yapılan sorgulamalarda, durdurulan aracın plakalarının başka bir otomobile kayıtlı olduğu, ayrıca aracın trafikten çekme belgeli olduğu belirlendi. Sürücü gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü. Araç üzerindeki plakalar sökülerek emniyete teslim edilirken, otomobil yediemin otoparkına çekildi.

ÖNEMLİ

Haberler

TİSKİ, 19 Yeni Araç Ekletti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için TİSKİ'ye 19 yeni iş makinesi kazandırdı. Başkan Genç, bu adımın su sıkıntısını azaltmayı amaçladığını belirtti.
Haberler

Malatya’da Sulama Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından sulama altyapısını güçlendirmek üzere DSİ ekipleri, 23 farklı noktada onarım yaptı ve toplamda 2,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.