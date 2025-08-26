Akyazı’da Çekme Belgeli Araç Durduruldu

Akyazı’da Şüpheli Araç Tespit Edildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, çekme belgeli bir otomobilin başka bir aracın plakasını kullanarak dolaştığı tespit edildi. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İnönü Mahallesi 7005. Sokak’ta devriye görevini sürdürürken şüpheli buldukları Tofaş marka aracı durdurdu.

Plaka Kontrolüyle Suç Ortaya Çıktı

Yapılan sorgulamalarda, durdurulan aracın plakalarının başka bir otomobile kayıtlı olduğu, ayrıca aracın trafikten çekme belgeli olduğu belirlendi. Sürücü gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü. Araç üzerindeki plakalar sökülerek emniyete teslim edilirken, otomobil yediemin otoparkına çekildi.