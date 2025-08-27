Akyazı’da Damat Mert’e Şaka Yapıldı

DAMADA YAPILAN ŞAKA GÖRÜNTÜLENDİ

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde düğün sonrası damada yapılan bir şaka cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Damadın üzerine motor yağı, sıvı yağ, benzin, un, yumurta ve ketçap döküldü. Bu ilginç olay, geçtiğimiz pazar akşamı Çatalköprü Mahallesi’nde gerçekleşti.

DUĞÜN SONRASI ŞAKA HAZIRLIĞI

Damat Mert Akalın’ın arkadaşları, düğün sonrası eğlenceli bir sürpriz hazırladı. Damadın üstüne dökülen malzemelerle hazırlanan bu şaka anları cep telefonuyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler geniş bir ilgi topladı.