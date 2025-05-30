Akyazı’da Firar Eden Şüpheli Yakalandı

CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, cezaevinden kaçan bir şahıs, devriye görevindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.A.A. isimli şüpheli, devriye atan polisleri görünce kaçmaya başladı ve sonrasında kovalamaca sonucunda yakalandı.

SUÇ GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Kovalamaca sırasında yakalanan kişinin, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 2 yıl hapis cezası aldığı ve cezaevinden kaçtığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sonuçta, M.A.A. tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.