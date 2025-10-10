Akyazı’da Jandarma Aracı ile Otomobil Çarpıştı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sivil jandarma aracı ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 2 jandarma personeli şehit olurken, diğer araçta bulunan 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, saat 12.00 sularında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde gerçekleşti. Görevine gitmekte olan 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı, 54 ABC 591 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

HER İKİ ARAÇ TA HURDA OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı kontrollerde, jandarma aracı içindeki ismi öğrenilemeyen 2 personelin şehit olduğu kesinleşti. Diğer araçta bulunan ve yaralanan 1’i ağır, 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde ekiplerin incelemeleri sürerken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Trafik güvenliği açısından önem arz eden bu tür kazalar, kamuoyunun dikkatini çekerken, yetkililerden açıklama bekleniyor.

