Akyazı’da Jandarma Aracıyla Otomobil Çarpıştı

Akyazı ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu kazada iki jandarma personeli hayatını kaybetti, diğer araçta ise 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sularında Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki üst geçitte gerçekleşti. Görevine gitmekte olan sivil jandarma aracının plakası 54 EP 891, diğer aracın plakası ise 54 ABC 591 olarak kaydedildi. Çarpışma sonucunda her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı değerlendirme sonucu, jandarma aracında bulunan iki personelin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı olan diğer araçta bulunan 2 kişi, durumu ağır olan biri dahil, ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipler olay yerinde inceleme çalışmalarına devam ederken, kazayla ilgili soruşturma da başlatıldı.