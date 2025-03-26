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Akyazı’da Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK MAHSUR KALDI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında kalan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, Ömercikler Mahallesi 8117. Sokak’ta gerçekleşti.

KOMŞULAR DURUMU İHBAR ETTİ

Çocuğun uzun süre ağladığını duyan komşuları durumu hemen 112 acil servisine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, ekipler balkondan içeri girerek kilitli kalan çocuğu güvenli bir şekilde kurtardı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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