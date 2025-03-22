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Akyazı’da Metruk Bina Çalışması Facia İle Sonlandı

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarını kaldırmak için yapılan çalışma sırasında, taekwondo hocası 2 çocuk babası Aydın Demiröz (66) duvarın altında kalıp yaşamını yitirdi. Molozları temizlemek için olay yerine gelen kepçe operatörü A.E., gözaltına alındı. Olay, Batakköy Mahallesi 10012. Sokak’ta gerçekleşti.

ÇALIŞMALAR VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, taekwondo hocası Aydın Demiröz, evinin bahçesindeki eski metruk binanın molozlarını kaldırmak üzere kepçe operatörünü çağırdı. Moloz kaldırma esnasında Demiröz, duvarın altında kalmış durumda bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye ulaştı.

SONUÇ VE GÖZALTILAR

Ekipler, duvarın altından çıkarılan Demiröz’ü hastaneye kaldırmasına karşın, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken, kepçe operatörü A.E. gözaltına alındı.

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