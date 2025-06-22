Akyazı’da Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

AKYAZI’DA MOTOSEKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi’nde gerçekleşti. Furkan K. (21) yönetimindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sola dönmek isteyen Cemil B. (52) yönetimindeki 54 AAE plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Furkan K, yol kenarındaki toplu ulaşım durağına çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Furkan K, acil müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

CEMİL B. YAKALANDI

Yapılan incelemelerde Cemil B’nin alkollü olduğu ve kazadan sonra olay yerinden kaçtığı, ardından jandarmaya teslim olduğu öğrenildi. Ayrıca, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.