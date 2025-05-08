Akyazı’da Motosiklet Yarışı Engellendi

YASADIŞI YARIŞ PLANLARI ENGELLENDİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir grup genç, yasadışı motosiklet yarışı yapmak amacıyla hazırlık yaparken jandarma ekiplerince durduruldu. Jandarma, motosikletleri çekiciye yükleyerek yediemin otoparkına götürdü. İlgili gençlere yaklaşık 400 bin TL cezai işlem uygulandı. Jandarmaya yakalanan gençlerin, çekici üzerindeki motosikletlerin önünde poz vermesi ise dikkat çekti.

YARIŞ HAZIRLIĞI BAŞLADI

Akyazı ilçesinde bir motosiklet grubu, yarış düzenlemek için çalışmalar yapmaya başladı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Akyazı ilçe trafik ekipleri ise bu motosikletçilerin bu hayalini gerçeğe dönüştürmeden suya düşürdü. Jandarma operasyonda, Osmanbey Mahallesi’nde motosikletlerin yarış hazırlığında olduğu noktada anında müdahale ederek, yarışın başlamadan sona ermesini sağladı.

MOTORSİKLETLER ÇEKİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda birçok motosiklet, çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına taşındı. Bazı motosikletlerin trafikten men edildiği kaydedildi. Yarış yapma hayalleri sona eren sürücüler ise yaklaşık 400 bin TL tutarında cezai işlemle karşılaştı. Joe olay sırasında, ceza alan gençlerin motosikletlerinin önünde poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı.