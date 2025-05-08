Akyazı’da Motosiklet Yarışı İptal Edildi

YASA DIŞI MOTOR YARIŞI ENGELLENDİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir grup gencin yasa dışı motosiklet yarışı düzenleme planı jandarma ekipleri tarafından bozuldu. Yapılan denetimlerde, gençlere toplamda 400 bin lira cezai işlem uygulandı.

JANDARMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Akyazı’daki motosiklet kullanıcıları yarış hazırlığına girişti. Fakat, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Akyazı ilçe trafik ekipleri gençlerin bu hayalini suya düşürdü. Jandarma, Osmanbey Mahallesi’nde yarışa hazırlanan motosikletçilere müdahalede bulunarak, yarışı başlamadan sonlandırdı. Ekipler, operasyon sırasında yarışla ilgili birçok motosikleti çekiciye yükleyip yediemin otoparkına götürdü. Bazı motosikletlerin trafikten men edildiği bilgisi de alındı. Yarış için hazırlanan sürücülere, yaklaşık 400 bin lira cezai işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, sosyal medya hesabından olayla ilgili görüntüleri paylaşıp, “Plaka yok, kask yok, ehliyet yok. Bir yarışı daha biz kazandık” ifadelerini kullandı.