Haberler

Akyazı’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki ormanlık alanda bir yangın meydana geldi ve hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Salihiye Mahallesi’nde saat 14.10 sıralarında başlayan yangını, dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu durum üzerine bölgeye acil olarak çok sayıda orman işletme ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangına 2 helikopter ile havadan, 28 yangın söndürme aracı ve iş makineleri ile karadan müdahale gerçekleştirildi. Alevler, yayılmadan saat 16.30 itibarı ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe ile havayı savunmada yeni bir levela yükseleceğiz dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerinde yeni bir aşamaya geçileceğini belirtti.
Haberler

Sabit Hizmetler İmtiyazı 2050’ye Uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türk Telekom ile yapılan yeni anlaşmayla sabit hizmetler imtiyazının süresinin 2050'ye kadar uzatıldığını ve 20 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlanacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.