Akyazı’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki ormanlık alanda bir yangın meydana geldi ve hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Salihiye Mahallesi’nde saat 14.10 sıralarında başlayan yangını, dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu durum üzerine bölgeye acil olarak çok sayıda orman işletme ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangına 2 helikopter ile havadan, 28 yangın söndürme aracı ve iş makineleri ile karadan müdahale gerçekleştirildi. Alevler, yayılmadan saat 16.30 itibarı ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.