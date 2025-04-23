Akyazı’da Otomobil Şarampole Uçtu

AUTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde D140 kara yolunda, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole düştü. Ekipler, araç içinde yaralanan 2 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Ancak bir yaralının, sedyede sigara yakmaya çalışması dikkat çekti. Olay, D140 kara yolu Akbalık mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönünden Kuzuluk istikametine giden M.K. kontrolündeki 34 MID 081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kazada yaralanan M.K. ile E.K.’yi kurtarmak için çalışmalara başladı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan şahıslar, sedye ile ambulansa taşınırken birinin sigara yakmaya çalışması dikkatleri üzerine topladı. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve daha sonra Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralı kazazedenin sedyeye taşınması esnasında sigara yakmaya çalıştığı anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Ekiplerin “Sigara yakma” diyerek, yaralının elindeki sigarayı alıp yere attığı görüldü.