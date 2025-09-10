Akyazı’da Süt Tankeri Yan Yattı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda süt tankeri yan yattı. Bu talihsiz kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. D-140 kara yolunun Dokurcun Mahallesi mevkiinde gerçekleşen kaza, sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen süt tankerinin kontrolden çıkmasıyla meydana geldi.

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğreniliyor. Kazaya ilişkin ise detaylı bir inceleme başlatıldı.