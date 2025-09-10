Haberler

Akyazı’da Süt Tankeri Yan Yattı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda süt tankeri yan yattı. Bu talihsiz kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. D-140 kara yolunun Dokurcun Mahallesi mevkiinde gerçekleşen kaza, sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen süt tankerinin kontrolden çıkmasıyla meydana geldi.

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğreniliyor. Kazaya ilişkin ise detaylı bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Haberler

Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.