Akyazı’da Tarım Aracı Devrildi

AKYAZI’DA TARIM ARACININ DEVRİLMESİ

Akyazı ilçesi Sultanpınarı Yaylası’ndan Boztepe Mahallesi’ne seyahat eden tarım aracı, “pat pat” diye bilinen araç, kontrolden çıkarak Güzlek Deresi’ne devriliyor. Olayda 2 kişi yaralandı.

KAZA SONRASI GİDİLEN YERLER

Kaza sonrası ihbar yapılıyor ve olay yerine itfaiye, jandarma ile sağlık ekipleri sevk ediliyor. İki yaralı, tarım aracında bulunan F.Ç. ve A.K., sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

YARALILARIN DURUMU

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılıyor.