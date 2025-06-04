Akyazı’da Tartışma Sonucu Yaralanma

MAHALLEDE YAŞANAN TARTIŞMA

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde K.T. (31), arkadaşı R.Ç. (27) ile tartışmaya başladı. Olay, 2 Haziran 2025 tarihinde Akyazı ilçesi Düzyazı Mahallesi’nde gerçekleşti. İki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü ve K.T., yanında taşıdığı tabanca ile R.Ç.’ye dört el ateş etti. R.Ç., bu saldırı sonucu iki bacağından yaralandı.

TANIKLARDAN İHBAR

Olayın ardından bölgedeki tanıklar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve R.Ç.’ye müdahale etti. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. K.T., olay yerinden kaçmayı başardı.

K.T.’NİN YAKALANMASI

Olaydan hemen sonra K.T.’nin, Adapazarı ilçesindeki ağabeyinin yanında saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için fiziki bir takip başlattı. Şüpheli, ağabeyinin evinin yakınında bir taksinin bagajından indiği sırada jandarma tarafından yakalandı. Yapılan aramada K.T.’nin üzerinde 1 tabanca, 1 şarjör ve 13 adet 19 mm çapında mermi bulundu. Gözaltına alınan K.T., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.