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Akyazı’da Tomruklar Altında Kaldı

KAMYON ÇARPIYOR

Akyazı ilçesinde meydana gelen trajik olayda, boşaltmaya çalıştığı kamyonundaki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 38 yaşındaki Metin Yaşar, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesi’ndeki Güney Dokurcun Orman İşletme Şefliği’nde saat öğle vaktinde gerçekleşti. Tomruk yüklü kamyonunu boşaltmak amacıyla tesise gelen Yaşar, kasadaki halatın kopmasıyla birlikte düşen tomrukların altında kaldı.

MÜDAHALE SÜRECİ

Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlgili ekipler, tomrukların altında kurtarılan Metin Yaşar’a ilk müdahaleyi yaparak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Olay ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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