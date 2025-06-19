Akyazı’da Traktör Kazasında Halil Turgut Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBEDEN HALİL TURGUT’UN KAZASI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Kurban Bayramı’nın son günü orman emvali taşıyan bir traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Halil Turgut (46), 10 gün süren yaşam mücadelesine son verdi. Kaza, 9 haziran tarihinde Akyazı Kuzuluk Tabiat Parkı’nda gerçekleşti. Olay sırasında traktörün devrilmesiyle ağır yaralanan Turgut, ihbar üzerine hızlıca kaza yerine ulaşan ambulansla önce Akyazı Devlet Hastanesi’ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İYİLEŞME SÜRECİ BAŞARISIZ OLDU

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) 10 gündür tedavi altında bulunan Halil Turgut, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Turgut’un cenazesi, cuma namazının ardından Akyazı Osmanbey Mahallesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazı ile mahalle mezarlığına defnedilecek.