Haberler

Akyazı’da Traktör Kazasında Halil Turgut Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBEDEN HALİL TURGUT’UN KAZASI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Kurban Bayramı’nın son günü orman emvali taşıyan bir traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Halil Turgut (46), 10 gün süren yaşam mücadelesine son verdi. Kaza, 9 haziran tarihinde Akyazı Kuzuluk Tabiat Parkı’nda gerçekleşti. Olay sırasında traktörün devrilmesiyle ağır yaralanan Turgut, ihbar üzerine hızlıca kaza yerine ulaşan ambulansla önce Akyazı Devlet Hastanesi’ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İYİLEŞME SÜRECİ BAŞARISIZ OLDU

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) 10 gündür tedavi altında bulunan Halil Turgut, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Turgut’un cenazesi, cuma namazının ardından Akyazı Osmanbey Mahallesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazı ile mahalle mezarlığına defnedilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Sincan’da Dolmuş-Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Saraycık Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yunan Unsurları, Türk Karasularına Göçmen İtti

Datça açıklarında, Yunan unsurlar tarafından Türk karasularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve göç idaresine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.