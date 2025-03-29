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Akyazı’da Üç Katlı Evde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI AKYAZI’DA GERÇEKLEŞTİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda gerçekleştirildi. Yangın, Seyfeler Mahallesi’nde, 13005. Sokak’ta meydana geldi ve O.O.’ya ait evin üst katında, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde başladı.

EĞİTİMLER SEVK EDİLDİ

Yangın haberi alındıktan sonra, bölgeye hızlıca itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için hemen harekete geçti. Yoğun mücadele sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle maddi hasar oluştuğu belirtilirken, yaşanan olaya dair detaylı inceleme başlatıldı.

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