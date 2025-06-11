Akyazı’da Yangın Erken Müdahale ile Söndürüldü

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRSİZ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, bir evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Konuralp Mahallesi 2056. Sokak’ta bulunan M.Ş.’ye ait iki katlı evin üst katında, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

ACİL DURUM EKİPLERİ HIZLA GÖREVE KOYULDU

Yangın oluşumunun haber verilmesiyle birlikte, olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa bir süre içinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.