Akyazı’da Yangın, Kara Yolunu Kapatmış

AKYAZI’DA YANGIN OLDU

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki otluk bir alanda çıkan yangın, çevredeki kara yolunu kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

D-140 KARAYOLU İLE ATEŞİN ETKİSİ

D-140 kara yolunun Karaçalılık Mahallesi mevkisinde meydana gelen yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Alandaki dumanlar, kara yolunu etkisi altına alırken, durum hemen yetkililere bildirildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmek için bölgeye yönlendirildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.