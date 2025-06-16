Akyazı’da Yangın Tül Fabrikasına Sıçradı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, yakınındaki tül fabrikasının dış yüzeyine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yahyalı Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklanan yangın, hızla büyüyerek tül fabrikasına ulaştı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının bildirilmesi sonrasında bölgeye acil bir şekilde itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Olay sonucunda maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili olarak araştırma başlatıldı.