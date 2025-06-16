Akyazı’da Yangın Tül Fabrikasına Sıçradı

YANGIN OLAYI AKYAZI’DA MEYDANA GELDİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir otluk alanda başlangıç yapan yangın, hızlı bir şekilde yanındaki tül fabrikasına yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun bir mücadele sonunda kontrol altına alındı ve söndürüldü.

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Yahyalı Caddesi üzerindeki olayda, henüz kesin bir sebep belirlenemeyen otluk alanda yangın çıktı. Alevler, hızla yanındaki tül fabrikasının dış cephesine ulaştı. Durum hemen yetkililere bildirildi ve kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Olayda maddi hasar oluştu ve yangına ilişkin detaylı bir inceleme işlemi başlatıldı.