Akyazı’da Yolcu Kalp Krizi Geçirdi

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir yolcu otobüsünde mola veren 61 yaşındaki Irak uyruklu A.A.G., kalp krizi geçirdi. Jandarma ekibinin suni teneffüs ve kalp masajı yapmasına rağmen A.A.G., hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirdi. Olay, 27 Ağustos günü saat 17.15 sıralarında Anadolu Otoyolu Akyazı gişeleri civarında gerçekleşti.

ACİL MÜDAHALE ANLARI

A.A.G., yolcu otobüsünde mola sırasında fenalaşıp bilincini kaybetti. Olay anında yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması, A.A.G.’nin kalbinin durduğunu fark eder etmez hemen müdahaleye başladı. A.A.G. için dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs uygulandı. Bu müdahaleler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sonrasında gelen sağlık ekibi, A.A.G.’yi hastaneye taşıyarak tedaviye aldı, fakat tüm çabalara rağmen A.A.G. kurtarılamadı.