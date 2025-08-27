Akyazı’daki Düğün Eğlencesi Farklılaştı

DÜĞÜN GELENEĞİ YENİ BİR AVANGARD YAKLAŞIMIYLA DEVAM EDİYOR

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir düğün sonrası damadın üzerine yapılan un ve yağ dökme geleneği bu sefer bambaşka bir boyut kazandı. Bir kişi, düğün eğlencesinde yanında getirdiği 5 litrelik motor yağı bidonunu damadın üstüne dökerek onu neredeyse tamamen siyaha boyadı.

EĞLENCE SIRADANLIĞI AŞTI

Akyazı ilçesi Çatalköprü Mahallesi’nde bir grup arkadaş, gelenek halini almış yumurtalı ve sulu eğlenceyi daha da özgün hale getirdi. Geçtiğimiz hafta sonu, damadın başına motor yağından sonra sirke, ketçap, su ve ayçiçeği yağı dökme işlemi gerçekleştirildi. Bu durum, adeta bir eziyete dönüşen eğlence anları cep telefonuyla görüntülendi.