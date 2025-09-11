Haberler

Akyazı ile Hendek Arasında Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Sakarya’nın Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında yer alan ormanlık alanda belirsiz bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından, hızlı bir şekilde gerekli önlemler alındı ve müdahalelerde bulunmak üzere bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Dumanların yükseldiği alanda hem karadan hem havadan gerçekleştirilen mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu an için soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

