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Akyol, ABYB Başkanlığına Seçildi

AYHAN AKYOL GÖREVİ DEVRALDI

Kahramanmaraşlı gazeteci Ayhan Akyol, Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Ankara’da düzenlenen Anadolu Basın Yayın Birliği’nin 6. Olağan Genel Kurulu, Türkiye’nin 81 ilinden gelen basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bu kongreyle birlikte yeni bir dönemin başlangıcı yapıldı.

YENİ BAŞKAN AYHAN AKYOL

Kahramanmaraşlı gazeteci Ayhan Akyol, oyların neredeyse tamamını alarak birliğin yeni genel başkanı oldu. Seçim sonrası Akyol, “Bu birlik, Anadolu basınının yüreğidir. Görevimiz, bu yüreği daha güçlü atmak için çalışmaktır. Yerel medyanın dijital dönüşümüne liderlik etmek, basın çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarını iyileştirmek ve mesleki dayanışmayı güçlendirerek Anadolu basınının sesini Türkiye’ye duyurmak” şeklinde konuştu.

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