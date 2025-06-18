Akyürek, Ordu’da Cenaze Töreni Yapıldı

Kahramanmaraş’tan Acı Bir Veda

Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı bir binanın yıkımı esnasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaza kalarak hayatını kaybeden operatör Ömürcan Akyürek, memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Akyürek için Aybastı ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’ndeki babaevinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Akyürek’in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatının Sonunu Getiren Olay

Bekar olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Ömürcan Akyürek’in cenazesi, kılınan namazın ardından ailesinin bulunduğu mahalledeki mezarlıkta toprağa veriliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesindeki Hürriyet Mahallesi’nde yer alan 9 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu büyük bir trajediye neden olmuştu. Akyürek, enkaz altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.