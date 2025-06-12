Akyurt’ta Araç Çay Ocağına Düştü

OTOMOBİL ÇAY OCAĞINA DÜŞTÜ

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir otomobil, Cumhuriyet Meydanı’ndaki çay ocağının olduğu alana düştü. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve henüz net bir sebep belirlenemedi. Kontrolünü kaybeden otomobil, kaldırıma çıkarak büyük bir gürültüyle çay ocağının önüne çarptı.

FACiAYI ÖNLEYEN BOŞLUK

Kazanın gece geç saatlerde gerçekleşmesi, olay yerinde yaya ya da müşteri olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çay ocağının boş olması, muhtemel bir faciayı önledi. Ancak, araçta maddi hasar oluştu.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi. Akabinde araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir inceleme süreci başlatıldı.