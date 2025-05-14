Akyurt’ta Engelli Öğrenciler İçin Turnuva

AKYURT’TA ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ KÖRLİNG TURNUVASINDA BULUŞTU

Akyurt ilçesinde, Engelliler Haftası sebebiyle özel eğitim öğrencileri için bir körling turnuvası gerçekleştirildi. Bu etkinlik, belediyenin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün iş birliğiyle hayata geçirildi. Farklı eğitim kurumlarından gelen özel eğitim öğrencileri, turnuvada kıyasıya mücadele etti.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİ

Turnuvanın sonunda, tüm öğrenciler ödüllendirildi. Katılımcılara madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Öğrenciler, mücadele ruhlarını gösterirken unutulmaz anlar yaşadı.