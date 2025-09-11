Akyurt’ta Kaçak Et Üretimi Ele Geçirildi

ANKARA’DA KÖFTE ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERE OPERASYON

ANKARA’nın Akyurt ilçesinde köfte üretimi yapan üç farklı işletmeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, insan sağlığını tehdit eden 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Bu operasyon neticesinde iki şüpheli gözaltına alındı. Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki köfte üretim noktalarında insan sağlığını tehlikeye atan ürünler bulundu.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLERİN DETAYLARI

Yapılan aramalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan çeşitli et ürünleri ele geçirildi. Bu ürünler arasında 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinası yer aldı. Bunun yanında, bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen kimyasal maddeye de el konuldu. Alınan numuneler imha edilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

GÖZALTILAR VE İŞLEM YAPILAN ÜRÜNLER

Bu operasyondan elde edilen toplam 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürünü üzerinde işlemler gerçekleştirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Yapılan bu çabalar, insan sağlığını koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.