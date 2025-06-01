Akyurt’ta Kaçan Dana, Kadını Yaraladı

KAÇAN DANA YÜRÜYEN KADINA ÇARPTI

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir dana, sahibinin elinden kaçtıktan sonra yolda yürüyen bir kadına çarparak yaralanmasına yol açtı. Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 civarlarında kaçan dana, Kızık yolu boyunca yürüyen vatandaşların arasına daldı. Dana, vatandaşlar üzerine doğru koşarak kısa bir süreliğine paniğe neden oldu.

DANA YARALI KADINI HASTANEYE KALDIRDI

Bir grup insan, danayı korkutup uzaklaştırmaya çalışırken, hayvan yönünü değiştirerek ileride bulunan yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. Olayı gören diğer vatandaşlar, acil yardım ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldığı bilgisi alınırken, durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan dana ise olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yakalandı.