Akyurt’ta Motosiklet Kazası Oldu

KAZA ANINI YETİŞEN SAĞLIK EKİPLERİ BELGELERİYLE KAYDETTİ

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir motosikletin yolun karşısına geçen bir kişiye çarpması sonucunda her iki tarafın da yaralandığı bir kaza meydana geldi. Olay, akşam saatlerinde Akyurt ilçesindeki Nurettin Cankurtaran Caddesi’nde gerçekleşti. Yaşlı bir vatandaş yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucunda yaralandı.

KENDİSİNİ YERDE BULDU, YARALI DURUMDA HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam, uzun süre yerinden kalkamadı. Motosiklet sürücüsü de kazada yaralanarak yerde kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı olarak yere yatan her iki kişiyi de ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı olan vatandaşın bilincinin açık olduğu fakat hareket edemediği aktarıldı. Motosiklet sürücüsünün ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade edildi. Olayla ilgili polis ekipleri, kazanın sebebini araştırmak amacıyla incelemelere başladı.