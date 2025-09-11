Akyurt’ta Sağlık Açısından Tehlikeli Ürünler

KOFTENIN ÜRETİLDİĞİ İŞLETMELERDEKİ SAĞLIKSIZ ÜRÜNLER

Ankara’nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, köfte üretimi yapan 3 işletmede insan sağlığını tehdit eden 11 bin 250 kilo et ve tavuk ürünü bulundu. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi’nde köfte üretimi yapan işletmelere yönelik bir çalışma yürüttü.

ÜRÜNLERİN DEĞERİ VE KİMYASAL MADDELER

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan birçok sağlıksız ürün ele geçirildi. Ele edilen ürünler arasında 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinesi yer aldı. Ayrıca, bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü ile 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen kimyasal maddeye de el konuldu.

İŞLETMELERİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmelerin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu ve toplamda 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürününe gerekli işlemler yapıldı. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.